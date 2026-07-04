ديشامب: لا نشعر بالضغط.. والباراجواي مختلف

أكد ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، تمسكهم بأسلوبهم أمام الباراجواي في مباراتهما بدور الـ 16 لكأس العالم الأحد، محذرًا في الوقت نفسه قوة المنافس الذي توقع الكثيرون خروجه من الدور السابق في مواجهة ألمانيا.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحافي الجمعة: «لا نشعر بأي ضغط. نحن نخوض مباراة تلو الأخرى. تركيزنا منصب على أنفسنا. لدينا الكثير من المزايا».

وأضاف: «كنا المرشحين للفوز قبل بدء البطولة. وسنكون كذلك الأحد، لكنني لا أعتقد أن هذه الاحتمالات ستساعدنا على الانتصار».

ووصف ديشامب الباراجواي بالمنتخب المختلف الذي يرغب حقًا في تحقيق الفوز ولديه لاعبون متميزون، وقال: «خوليو إنسيسو، على سبيل المثال، قدم موسمًا رائعًا مع ستراسبورج في فرنسا. إنه لاعب له تأثير كبير في فريقه. هو وميجيل ألميرون لاعبان يتمتعان بمهارات فنية رائعة».

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى يوم المباراة إلى نحو 100 درجة فهرنهايت «38 درجة مئوية» مع رطوبة عالية، وعلى أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها قبل ساعة أو ساعتين من انطلاق المواجهة الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي في فيلادلفيا.

وقال ديشامب: «كنت برفقة مساعدي جي ستيفان في المباراة النهائية والدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية. كنا في الملعب. لاحظنا أن الجو كان حارًا جدًا، وتحدثنا عن ذلك. وكان للحرارة تأثيرها بالفعل.. لكن هل يعد ذلك جيدًا لصحة اللاعبين عندما تكون هناك ظروف مناخية قاسية، أو عندما تكون أرضية الملعب صلبة؟ الأمر ليس مثاليًا.. لكننا لم نختر ذلك، لذا علينا التكيف والاستعداد مسبقًا».