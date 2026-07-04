قبل فرنسا.. ألفارو: الأجواء الحارة في صالحنا

ألمح الأرجنتيني جوستافو ألفارو، مدرب المنتخب الباراجواياني، إلى أن الحرارة الشديدة المتوقعة خلال مواجهة فرنسا في دور 16 لكأس العالم فجر الأحد قد تساعدهم، ولكن إلى حد معين فقط.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في مديمة فيلاديلفيا الواقعة بمنطقة وسط الأطلسي إلى نحو 100 درجة فهرنهايت «37.8 درجة مئوية» مع نسبة رطوبة مرتفعة، على أن تسجل أعلى مستوياتها قبل ساعة أو ساعتين من انطلاق المباراة.

وتخوض الباراجواي مبارياتها على أرضها في التصفيات بالعاصمة أسونسيون، حيث تتجاوز متوسطات درجات الحرارة العظمى في الصيف 32 درجة مئوية.

وقال ألفارو في مؤتمر صحافي الجمعة :«نحن معتادون على الحرارة، نعم معتادون عليها. لكنك تعاني منها رغم ذلك. أي مباراة إقصائية تلعب في باراجواي عند الخامسة مساء؟ لا توجد. ربما حدث ذلك مرة واحدة وانتهت بهزيمة. لا تُلعب المباريات في ذلك التوقيت».

وأشار أيضًا إلى أن ذلك لا يشبه أفضلية المكسيك في اللعب على المرتفعات، وهي ظروف تدربت عليها لأسابيع. وأوضح: «حتى لو كانت لديك تلك الذاكرة البدنية لما يحدث في المرتفعات أو في الأجواء الحارة، فإن الأمر يختلف تمامًا عندما تكون هناك بالفعل».

وأردف: «لكن الحرارة ستؤثر على الطرفين. والمرتفعات كذلك. لكن من يملك أفضلية طفيفة هو الطرف الذي أتيحت له فرصة الاستعداد في تلك الظروف».

وحققت الباراجواي مفاجأة كبيرة بإقصاء ألمانيا من دور الـ 32 رغم غياب قلب الدفاع عمر ألديريت، الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام أستراليا.

وعلى الرغم من أن الفوز على ألمانيا يوم الإثنين قوبل بإعلان عطلة وطنية في الباراجواي، أكد المدافع جونيور ألونسو أن ذلك لن يؤدي إلى أي تراخٍ في الاستعداد لمواجهة فرنسا.

وقال: «لقد عملنا بجدية شديدة وقدمنا تضحيات كثيرة على الصعيدين المهني والشخصي، لأن حلمنا كان أن نرى المنتخب في كأس العالم».

وأوضح: «سواء خسرنا أو لم نخسر أمام ألمانيا، لما اعتبرنا ذلك فشلًا، لأننا بذلنا كل ما في وسع الإنسان لتحقيق تلك النتيجة، وتمكنا من الوصول إليها. وفي مواجهة فرنسا لن يكون الأمر مختلفا، لأننا نمتلك العقلية نفسها».