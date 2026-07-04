قاتل الرأس الأخضر.. وتأهلت الأرجنتين

تفادى منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم سيناريو ركلات الترجيح بعد أن أنهى مغامرة الرأس الأخضر بتسجيل هدف الانتصار خلال الشوط الإضافي الثاني، لينتصر 3ـ2، ويحجز مقعده في دور الـ 16 لكأس العالم 2026، الجارية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولم تكن مواجهة الرأس الأخضر الأولى التي تمتدُّ فيها مباراةٌ للأرجنتين إلى الشوطين الإضافيين في المونديال، إذ عرفت خمس مواجهاتٍ لـ "التانجو" حسمًا قبل الوصول إلى ركلات الترجيح، كسب منها المنتخب الأرجنتيني أربعًا أمام هولندا في نهائي 1978، والمكسيك في 2006، وسويسرا في 2014، و"القروش الزرقاء" أخيرًا في 2026، فيما خسر نهائي 2014 أمام ألمانيا بهدف ماريو جوتزه.

في المقابل، أخفقت الأرجنتين في حسم سبع مبارياتٍ أخرى خلال الشوطين الإضافيين، لتذهب إلى ركلات الترجيح، وكان ذلك أمام يوغسلافيا "السابقة"، وإيطاليا في مونديال 1990، وإنجلترا 1998، وألمانيا 2006، وهولندا 2014 و2022، وفرنسا في نهائي 2022.

وافتتح الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي التسجيل مستغلًّا كرةً، مرَّرها ليساندرو مارتينيز خلف خط الدفاع.

وعادلَ ديروي دوارتي النتيجة للرأس الأخضر في ⁠الدقيقة 59 بتسديدةٍ منخفضةٍ، لتمتدَّ المباراة ‌إلى وقتين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، سجل مارتينيز ‌الهدف الثاني للأرجنتين ‌إثر ركلةٍ ركنيةٍ، ثم وعبر سيدني كابرال، أدرك منتخب الرأس الأخضر التعادل مرَّةً أخرى بتسديدةٍ ملتفَّةٍ رائعةٍ من ⁠حدود ⁠منطقة الجزاء في الدقيقة 103.

وتحوَّلت ضربة رأسٍ من كريستيان روميرو إثر ركلةٍ ركنيةٍ، نفَّذها ميسي في الدقيقة 111 إلى هدفٍ عكسي بعد ارتطامها بديني بورجس، لتمنح الأرجنتين الفوز.

وتواجه الأرجنتين منتخب مصر، الثلاثاء المقبل، في معركة الحصول على بطاقة العبور إلى دور الثمانية.