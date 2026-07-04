مواجهة المكسيك وإنجلترا في موعدها

استقرَّت مباراة ثمن نهائي كأس العالم 2026 بين المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم ونظيره الإنجليزي على موعدها، المقرَّر فجر الإثنين، على ملعب «أزتيكا»، عند الـ 03:00 صباحًا بتوقيت السعودية، بعد طرح احتمال تعديل التوقيت بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقَّعة في مكسيكو سيتي، وفق ما أفاد به مصدرٌ قريبٌ من الملف، الجمعة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية: «بعد مناقشاتٍ، سيبدأ لقاء المكسيك وإنجلترا في موعده السابق، ولم يتم اتخاذ أي قرارٍ بإعادة جدولته في أي وقتٍ».

وكان المصدر ذاته أشار، في وقتٍ سابقٍ، إلى أن الاتحاد الدولي يُجري مناقشاتٍ لتقديم موعد انطلاق المباراة إلى وقتٍ أبكر بسبب خطر حدوث اضطراباتٍ جويةٍ، بينها فيضاناتٌ.

وذكرت وسائل إعلامٍ محلية، أن المباراة قد تُجرى عند الـ 12:00 بالتوقيت المحلي «الـ 09:00 مساءً بتوقيت السعودية»، وهو ما كان سيؤثِّر في برمجة مباراة ثمن النهائي الأخرى بين البرازيل والنروج في إيست راذرفورد قرب نيويورك بعد ساعتين.

ولم تُعجب فكرة تقديم موعد المباراة على الإطلاق خافيير أجيري، مدرب منتخب المكسيك، الذي قال لقناةٍ تلفزيونيةٍ محليةٍ: «سيكون ذلك بمنزلة صفعةٍ موجعةٍ، لأنه سيتعيَّن تغيير كل شيء: البرنامج، والعمل بأكمله. سنجد أنفسنا مع ست ساعاتٍ أقل من التحضير. لا أحب ذلك إطلاقًا».

وأضاف: «بالطبع سنلتزم بقرار فيفا، لكن أنا ولاعبو المنتخب لا نحبُّ هذه الوضعية. لم يتم استشارتي إطلاقًا. أعتقد أن المنتخب لم يلعب عند الظهيرة منذ 40 عامًا، أي منذ كأس العالم 1986. فيفا يُنظِّم، ويُقرِّر، وسأمتثل. نتكيَّف، ولا أعذار. سنلعب».

وكانت مباراة الدور الـ 32 بين المكسيك والإكوادور، التي جرت فجر الخميس أيضًا على ملعب «أزتيكا»، تأخر انطلاقها ساعةً واحدةً بسبب عواصفَ رعديةٍ قويةٍ، ضربت العاصمة مكسيكو.