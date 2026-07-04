حسن: أشكر صلاح.. وأشعر كأنني أحلم

كشف المصري حسام حسن، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، عن وجود محمد صلاح ضمن حساباته الأساسية أمام أستراليا، بعدما كان أثار الشكوك عشية المباراة حول مشاركته بسبب معاناته من شدٍّ في العضلة الخلفية.

وسجَّل صلاح ركلة ترجيحٍ على طريقة «بانينكا» في المباراة التي تفوَّقت فيها مصر على أستراليا 4ـ2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي، لتبلغ ثمن النهائي للمرَّة الأولى تاريخيًّا.

وكان لاعب ليفربول الإنجليزي السابق خرج مصابًا في التعادل مع إيران 1ـ1 في دور المجموعات. وقال مدربه عشية المباراة: «لن أجازف بإشراكه إلا إذا شعرت بأنه سيكون حاضرًا».

وصرَّح حسن في المؤتمر الصحافي بعد التأهل: «نعلم جميعًا أن محمد صلاح لاعبٌ مهمٌّ جدًّا، سواء بدأ المباراة أم لا، لأن وجوده وحده يؤثِّر ذهنيًّا في المنافس، كما يؤثِّر إيجابًا فينا أيضًا».

أضاف: «مثل أي مدربٍ آخرَ، لا يمكنك أن تكشف كل أوراقك قبل المباراة. أحيانًا عليك أن تحتفظ ببعض الأمور لنفسك، لكن خطتنا منذ البداية كانت أن يبدأ صلاح المباراة، وأن يشارك. أعتقد أن كل مدربٍ يفعل ذلك. يجب أن تكون، إلى حدٍّ ما، دبلوماسيًّا في إدارة الأمور الرياضية».

وأردف المدرب: «أنا سعيدٌ لأن صلاح تمكَّن من خوض المباراة كاملةً، وأشكره من أعماق قلبي».

وعبَّر حسن عن فرحته بقيادة منتخب مصر إلى دور الـ 16، قائلًا: «أشعر وكأنني في حلمٍ». مشيرًا إلى تحقَّق النجاح التاريخي بقيادة جهازٍ فني محلي.

وأفاد: «بعد ركلة الترجيح الأخيرة لم نجد كلماتٍ نقولها. كان الضغط هائلًا، وكان الأمر في غاية الصعوبة. كنا نريد إسعاد شعبنا، وإسعاد الشعوب العربية أيضًا. وبالطبع، الشعب المصري».

وتابع: «كنت أشعر وكأنني في حلم، ولم أكن أعرف هل ما يحدث حقيقي أم لا».

وسيتواجه المنتخب المصري في دور الـ 16 مع نظيره الأرجنتيني الذي تخطَّى الرأس الأخضر.