التحكيم والأربعة أشواط

مباراة البرتغال وكرواتيا ستبقى في ذاكرة مشجعي الفريقين طويلًا، خاصة الكروات، أما نحن الجماهير فسيبقى في ذاكرتنا هذا الارتباك التحكيمي، والمدة الطويلة التي قضاها الحكم ليتخذ قراره. القرارات التحكيمية إذا طال اتخاذها فنحن أمام لعبة مختلفة عن التي نعرفها، كان مشهد المباراة واللعب متوقف كل هذه الفترة مشهد لا يخص كرة القدم. تشكلت عندي قناعة في هذا المونديال أن بعض حكام المباريات ينحازون للمنتخبات القوية تقليدًا، حكم حرم ساحل العاج من ضربة جزاء واضحة أمام إنجلترا، وآخر كان عليه طرد ميسي أمام الجزائر لكنه تعامى، ولو كان اللاعب الجزائري هو الذي ضرب ميسي لأشهر الحكم كل البطاقات التي في جيبه، ورافق اللاعب الجزائري إلى الفندق ليتأكد أنه طرده، ثم جاء حكم البرتغال وكرواتيا ليميل نحو البرتغال التي يلعب لها كريستيانو رونالدو. ما سيحدث للمغرب أنها ستتعرض للظلم تحكيميًا إذا واجهت كندا المستضيفة، وإذا استطاعت الفوز بشكل من الأشكال، فستتعرض للظلم أمام فرنسا المرشحة الأقوى للقب، وفي ما تبقى من المونديال لن يطرد ميسي أو كريستيانو إذا استحقوا الطرد، هذا الاعتقاد الأقرب للقناعة مبني على ما شاهدته في المونديال لغاية الآن. لا أقول إن هناك اتفاق مع حكام المباريات بمراعاة نجوم المونديال، لكني أقول إن بعض الحكام يرون أنهم أقل من أن يطردوا ميسي، أو يحتسبوا ضربة جزاء صحيحة، ثم يفوز منتخب ساحل العاج الإفريقي على منتخب إنجلترا الأوروبي.

أثبتت استراحة الثلاث دقائق في منتصف الشوطين فشلها، صار عندنا أربعة أشواط وثلاثة توقفات، ومنتخبات تُحرم من زخم الضغط على الخصم بسبب التوقف منتصف الشوط. هذا الأسلوب يشبه أسلوب الرياضات الأمريكية الذي صنعته ليناسب الإعلانات التجارية، ومناسب لأسلوب رئيس فيفا التجاري، ولو استمر جياني إنفانتينو في منصبة فلن أستغرب إذا جعل التوقفات كل 15 دقيقة في المونديال القادم. في السوشال ميديا انتشر فيديو لمارادونا عن استضافة الولايات المتحدة للمونديال وكندا، الفيديو عمره تسعة أعوام، وإليكم ما قاله: «لا يعجبني استضافة الولايات المتحدة وكندا، لا يوجد لديهم شغف، الكنديون متزلجون جيدون، وكل ما يريده الأمريكيون هو تقسيم المباراة إلى أربعة أشواط، وكل شوط 25 دقيقة من أجل الدعاية والإعلان».