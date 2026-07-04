الأرجنتين تنجو

تأهل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بصعوبةٍ أمام الرأس الأخضر بعد الانتصار على منافسه 3ـ2 في مواجهةٍ امتدَّت إلى شوطين إضافيين (وكالات)