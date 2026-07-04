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الأرجنتين تنجو

2026.07.04 | 04:49 am
تأهل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بصعوبةٍ أمام الرأس الأخضر بعد الانتصار على منافسه 3ـ2 في مواجهةٍ امتدَّت إلى شوطين إضافيين (وكالات)
الأرجنتين تنجو

الأرجنتين تنجو

الأرجنتين تنجو

الأرجنتين تنجو

الأرجنتين تنجو

الأرجنتين تنجو

الأرجنتين تنجو