المغامرة تنتهي

انتهت مغامرة منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم القتالية بعد الخسارة 2ـ3 أمام الأرجنتين في دور الـ 32 لكأس العالم 2026 الجارية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (وكالات)