سكالوني: ذكّروني بالسعوديين.. عانينا.. وانتصرنا

شبَّه ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، مباراة الرأس الأخضر بسيناريو مباراة السعودية في كأس العالم 2022 حيث ظلَّ «التانجو» يبحث عن الحسم حتى الشوطين الإضافيين في اللقاء الذي شهد انتصاره 3ـ2 ضمن دور الـ 32 من مونديال 2026، الجاري في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقِدَ بعد المباراة: "هل تذكرون حينما قلت إنه لا يوجد طريقٌ سهلٌ".

وأضاف: "أبارك للرأس الأخضر على أدائهم. لقد عانينا كثيرًا، لكننا نستحقُّ الفوز بطبيعة الحال. النتيجة لا تعني أن الخصم لم يُعقِّد الأمور علينا".

وتابع سكالوني: "سأتحدَّث عن الجوانب السلبية مع لاعبي المنتخب، لكنْ علينا التركيز على الإيجابيات أيضًا، فنحن لم نستسلم، وحققنا الفوز في النهاية. نعم، كانت لدينا بعض الانتكاسات، ولم نستسلم، وهذا هو الأهم".

وعن سلبيات المواجهة، أجاب: "متعبون لأننا خضنا شوطين إضافيين. إنزو أيضًا كان يشعر بشدٍّ عضلي، ولعب لأننا لم نملك تبديلًا إضافيًّا".

وتطرَّق إلى إدراك الرأس الأخضر التعادل مرَّتين بالقول: "كنت أريد أن تنتهي المباراة بعد الهدف الثالث. استقبلنا الهدف الثاني الرائع حيث راوغ كابرال، ويستحيل الدفاع ضد هذا الأمر، لكن الفريق استمرَّ في القتال".

وحول سيناريو المباراة، ذكر المدرب: "في بعض اللحظات تُشبه هذه المباراة لقاء السعودية، لكن لو قارنا بينهما، سنجد أن الرأس الأخضر قاوم، وأبدى ردة فعلٍ، على العكس من الأولى، فالسعودية حظيت بحالتين وسط عدم تركيزٍ".

واختتم سكالوني حديثه بالقول: "هذه المباراة رقم 100 التي أقود فيها الأرجنتين. كنت سأحزن لو انتهت بالخسارة".