بوبوفيتش: فكرة تبديل الحارس فشلت

دافع توني بوبوفيتش، مدرب المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، عن قراره بتبديل حارس المرمى قبل ركلات الترجيح التي خسرها منتخب بلاده أمام مصر 2ـ4، ليودِّع كأس العالم من دور الـ32، الجمعة، في تكساس.

وأكد بوبوفيتش أيضًا أنه لا يشعر بأي ندمٍ على اختياره المدافع لوكاس هيرينجتون، البالغ 18 عامًا، لتنفيذ ركلة ترجيحٍ، رغم أنه سدَّدها في العارضة.

وأهدر المدافع الآخر هاري سوتار أيضًا ركلته في مباراةٍ، تعادل فيها المنتخبان 1ـ1 خلال الوقتين الأصلي والإضافي.

وقبل نهاية الوقت الإضافي بلحظاتٍ، ومع اقتراب الاحتكام إلى ركلات الترجيح، استبدل بوبوفيتش الحارس باتريك بيتش بزميله ماثيو راين، صاحب الخبرة.

ولم ينجح راين في التصدي لأي ركلة ترجيحٍ، لتتأهل مصر إلى ثمن النهائي لمواجهة الأرجنتين.

وقال بوبوفيتش: «دائمًا ما تكون لديك خياراتٌ لإجراء تبديلاتٍ أثناء المباراة، وقبل دقائقَ قليلةٍ من النهاية لم نفقد أي لاعبٍ بسبب الإصابة خلال الوقت الإضافي، لذا كان لا يزال لدينا تبديلٌ واحدٌ، فقرَّرنا إشراك راين».

وأضاف: «صحيحٌ أن الأمر لم ينجح، ويمكننا الآن مناقشة الأسباب، لكنْ بالنظر إلى خبرته، ولو نظرت إلى سجله في التصدي لركلات الترجيح، كان لا بد من المحاولة».

وتابع: «باتريك ما زال حارسًا جديدًا، ليس فقط مع المنتخب الوطني، بل حتى على مستوى الأندية».

وختم عن هذا الأمر: «شعرنا ببساطةٍ بأن خبرة راين ستكون هي العامل الفارق".

وعن اختيار الواعد هيرينجتون لتنفيذ ركلة ترجيحٍ تحت ضغطٍ هائلٍ، قال بوبوفيتش: «أنا متأكِّدٌ أنكم كنتم ستقولون شيئًا مختلفًا لو أن الشاب سجل».

وأضاف: «ربما كنتم ستجلسون هنا، وتشيدون بروعة أن لاعبًا يبلغ من العمر 18 عامًا تقدَّم لتنفيذ ركلة ترجيحٍ وسجلها».