دي كويبر: نواجه أمريكا بدروس السنغال

أكد مكسيم دي كويبر، مدافع المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، أنهم عادوا إلى أرض الواقع بعد الفوز المثير في اللحظات الأخيرة على السنغال، لكنَّهم سيتوخُّون الحذر قبل مواجهة الولايات المتحدة ضمن دور الـ 16 لكأس العالم 2026.

وتأخرت بلجيكا في النتيجة 0ـ2 أمام السنغال في سياتل، الأربعاء، لكنَّها حققت عودةً استثنائيةً، لتفوز 3ـ2 في الوقت الإضافي، وتتأهل بصعوبةٍ إلى دور الـ 16 حيث تواجه، الثلاثاء، المنتخب الأمريكي، الذي تشارك بلاده في تنظيم البطولة.

وقال دي كويبر في مؤتمر صحافي ضمن معسكر المنتخب: «هدأت جميع المشاعر التي أعقبت مباراة السنغال. بالطبع، كان الأمر صادمًا لي في البداية، فهذه المرَّة الأولى التي أعيش فيها تجربةً مماثلةً. كانت لدينا خطة لعبٍ، وحاولنا تنفيذها على أفضل وجهٍ ممكنٍ، لكن في بعض اللحظات، تمكَّنت السنغال القوية من اختراق دفاعاتنا، وهو أمرٌ ليس غريبًا».

وذكر دي كويبر «25 عامًا»، أن المباراة المقبلة أمام الولايات المتحدة ستكون شاقةً بالقدر نفسه: «تحسَّن أداء الولايات المتحدة خلال هذه البطولة، ولديها كثيرٌ من المواهب، لكن علينا أن نُظهِر شجاعتنا على أرض الملعب. عندما تلعب أمام 80 ألف مشجعٍ عليك أن تلتزم بأسلوب لعبك الخاص».

وأردف: «كانت هناك جوانبُ إيجابيةٌ، وأخرى سلبيةٌ أمام السنغال. علينا تحليل أخطائنا. من الأفضل دائمًا أن تكون متقدِّمًا في النتيجة 2ـ0 قبل خمس دقائق على نهاية المباراة، لكننا أظهرنا شخصيةً قويةً».

ولفت إلى أن المنتخب أصبح أكثر تصميمًا بعد أن شقَّ طريقه بصعوبةٍ، ونجا بأعجوبةٍ مرات عدة في كأس العالم 2026، واستطرد: «لتحقيق المزيد. إذا تمكَّنا من تجاوز دورٍ آخرَ على الأقل، فسيكون هناك قدرٌ أكبر بكثيرٍ من الرضا. صعوبة الأمور أحيانًا في كأس العالم هذه ترجع أيضًا إلى طبيعة المباريات. في بعض الأحيان، تضطر إلى اللعب أكثر على الهجمات المرتدة، لكننا نؤمن بقدراتنا، ولا يوجد سببٌ يدعونا إلى التفكير بخلاف ذلك».