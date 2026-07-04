قبل المكسيك.. الإنجليز يتحدّون نقص الأوكسجين وعوامل التشتّت

لا يتردَّد المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم في مواجهة المهمة الصعبة التي تنتظره بملعب «أزتيكا»، ويُرحِّب بالتحدِّيات التي يفرضها ارتفاع مكسيكو سيتي عن سطح البحر، والأجواء المعادية، والمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها مواجهة المكسيك ضمن دور الـ 16 لكأس العالم 2026.

ومع المخاوف من أن يسعى مشجعو المكسيك إلى تعطيل استعدادات إنجلترا، وحقيقة أن المنافس معتادٌ على اللعب على ارتفاع 2200 مترٍ فوق سطح البحر، وهو ارتفاعٌ يُسبِّب إجهادًا شديدًا للرئتين، تتَّجه المباراة لتكون واحدةً من أصعب مباريات البطولة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن إنجلترا تصرُّ على أنها مقبلةٌ بقوَّةٍ على هذا التحدِّي، إذ قال مورجان روجرز، لاعب خط الوسط، للصحافيين، الجمعة، قبل مغادرة المنتخب إلى المكسيك: «أعتقد أن الفترة التي تسبق المباراة، وكل ما يدور حولها، والعقبات التي يتعيَّن علينا مواجهتها، كل ذلك يزيد من تدفق الأدرينالين، ومن الإثارة التي نشعر بها بوصفنا فريقًا، هذا إضافةً إلى احتمالات الوصول إلى دور الثمانية لكأس العالم، وما يعنيه ذلك لنا نحن اللاعبين. مع هذا العنصر الإضافي، أعتقد أنها فرصةٌ رائعةٌ».

وأضاف: «الطبع ندرك الصعوبات، ومستوى أدائهم الجيد، والأجواء المحيطة، وكل ذلك، لكنَّنا نعلم أننا إذا قدَّمنا أفضل ما لدينا، فيمكننا التغلُّب على أي فريقٍ تقريبًا».

وتأهلت المكسيك إلى مرحلة خروج المغلوب دون أي هزيمةٍ، وبشباكٍ نظيفةٍ، وهزمت الإكوادور في دور الـ 32 محقِّقةً انتصارها الأول في مرحلة خروج المغلوب للمرَّة الأولى منذ 40 عامًا.

من جهته، قلَّل المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد من أهمية التكهنات بأن الارتفاع عن سطح البحر، والأجواء قد تكون عاملًا حاسمًا، وقال: «إنها مباراة كرة قدمٍ. نحن جميعًا نلعب كرة القدم منذ أن كنا أطفالًا، ولعبنا في أجواءٍ مختلفةٍ، بعضها أسهل من الآخر، وبعضها سيئ للغاية، ومثيرٌ للاشمئزاز. في يدنا أن نحاول إيجاد طريقةٍ للفوز، وهذا ما نركز عليه حاليًّا. علينا أن نعمل معًا، ونحاول تقديم أفضل ما لدينا قدر الإمكان، وسنكون على ما يرام».

وتستعدُّ إنجلترا لاحتمال حدوث عوامل تشتيتٍ خارج الملعب أيضًا بعد أن اشتكت الإكوادور لـ «فيفا» من أن اللاعبين لم يتمكَّنوا من النوم قبل مباراة المكسيك بسبب تجمُّع المشجعين خارج فندقهم.

وقال روجرز، الذي مازح بأنه قد يضطر إلى شراء سدادات أذنٍ: «لست قلقًا بشأن هذا الأمر في الوقت الجاري، لكنني لن أكون سعيدًا إذا أيقظني ذلك. لقد سمعنا عن الأمر، وسنكون مستعدين، وسنبذل قصارى جهدنا للتحضير، والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم والراحة استعدادًا للمباراة».