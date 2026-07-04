كولومبيا تتخطى غانا بضربة أرياس

تأهل المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 عقب فوزه على غانا، فجر السبت، 1ـ0 ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026.

وسجل هدف كولومبيا الوحيد في المباراة جون أرياس عند الدقيقة 14 بعد عرضيةٍ من لويس سواريز الذي شارك بديلًا لجون دوبا المصاب.

وأضاف لويس دياز الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 56، لكنَّ الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وسيطرت كولومبيا على معظم مجريات المباراة حيث تصدى لورنس أتي زيجي، حارس مرمى غانا، لثلاث كراتٍ خطيرةٍ.

وتأهلت كولومبيا لمواجهة سويسرا ضمن دور الـ 16، الثلاثاء المقبل، في فانكوفر.