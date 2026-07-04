بوبيستا: غادرنا المونديال بالدموع.. وحققنا إنجازا كبيرا

أعرب بيدرو ليتاو بريتو الشهير بـ «بوبيستا»، مدرب منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم، عن فخره الكبير بلاعبيه بعد أن كانوا ندًّا لمنتخب الأرجنتين قبل أن يخسروا في مواجهةٍ مثيرةٍ ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس العالم، فجر السبت.

وكان المنتخب الإفريقي، المصنَّف الـ 67 عالميًّا، المفاجأة الكبرى في مشاركته الأولى بالمونديال، إذ تعادل مع إسبانيا والأوروجواي، اللتين سبق لهما الفوز باللقب، في مرحلة المجموعات قبل أن يخسر 2ـ3 في الوقت الإضافي أمام حامل اللقب.

وكان ‌ بوبيستا، المدافع ‌السابق، مهندس هذا المشروع، وأكد أن ‌رد ⁠فعل لاعبيه بعد ⁠الخسارة، ومعظمهم لا يلعبون في مسابقات الدوري الكبرى، أظهر التقدُّم الذي أحرزوه، وقال في المؤتمر الصحافي: "يسود الحزن غرفة الملابس. نشعر بالحزن، بالطبع، لأننا نودِّع البطولة، ولأننا كنا قريبين جدًّا من التأهل. على الرغم من حزنهم إلا أنهم تعانقوا كثيرًا قبل البكاء. هذا جزءٌ من مسيرة التطور، وهذا يساعدنا في ⁠التطور، ويُظهِر أيضًا أن الفريق لديه روحٌ".

وأوضح بوبيستا، أن صمود الرأس ‌الأخضر طوال 120 دقيقةً أمام فريقٍ عظيمٍ، ‌كان مصدرَ فخرٍ، وتابع: "أنا فخورٌ بلاعبي فريقي وبما ‌قدموه. لقد لعبوا بكرامةٍ وشجاعةٍ، وأعتقد أن الأرجنتين أظهرت لماذا هي بطلة العالم. أستطيع القول إن فريقنا أظهر مدى رغبته في خوض هذه المباراة، ولا أظن أن أي ‌فريقٍ آخر كان في إمكانه تسجيل هدفين في مرمى الأرجنتين، وفرض وقتٍ إضافي. أعتقد ⁠أن هذا ⁠يُظهِر شخصية فريقنا ومهاراته، وقد حققوا ذلك بشجاعةٍ، ودون أن نفقد هويتنا".

وكان المدرب صرَّح خلال البطولة بأن مشاركة الرأس الأخضر الأولى في كأس العالم لم تكن متعلِّقةً فقط بكرة القدم، بل وأيضًا بروح هذه الدولة الإفريقية. واستطرد: "كان الأمر يتعلَّق بإظهار هويتنا للعالم أكثر من مجرد اللعب، وكان فريقنا، طوال البطولة بأكملها، وطوال فترة وجودنا هنا، راغبًا في اللعب، وراغبًا في مواجهة أفضل الفرق في العالم. لقد لعبنا بنزاهةٍ، وكنا على قدم المساواة مع منافسينا، وأعتقد أن على الجميع أن يشكر اللاعبين على أدائهم في البطولة، لأنهم أظهروا ما يمثله بلدنا الصغير".