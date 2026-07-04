ميسي: فقدنا السيطرة.. ودفاعهم أتعبنا

كشف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد منتخب بلاده الأول لكرة القدم، عن أنه كان يعلم أن مواجهة الرأس الأخضر في دور الـ 32 من كأس العالم ستكون "صعبةً للغاية"، إذ اضطر بطل العالم إلى خوض شوطين إضافيين لحسم فوزه 3ـ2.

وقال ميسي في تصريحاتٍ بعد اختياره "رجل المباراة" لتسجيله هدفًا، وصناعته آخرَ: "كنا نعلم أنها ستكون مباراةً صعبةً جدًّا، فهم لم يكونوا قد خسروا بعد. اعتقدنا أننا فعلنا الأصعب، وهو تسجيل الهدف الأول، ثم ظننا أن الأمور ستصبح أسهل، وأننا سنجد إيقاعنا، ونلعب براحةٍ، لكننا فقدنا السيطرة على الكرة، وتلقَّينا هدفًا، ولم نُحسن تموضعنا، واستغلوا ذلك بأسلحتهم".

وأضاف: "مثل هذه المباريات الإقصائية لا أحد يمنحك شيئًا، وكنا نعلم مسبقًا أنها لن تكون سهلةً على الإطلاق. هذا ما يُميِّز هذا المونديال، كل شيءٍ متوازنٌ وصعبٌ، وكل المباريات ستكون شديدة التعقيد".

وتابع الأسطورة الأرجنتينية: "الأهم الآن، هو الراحة، والتفكير في ما هو مقبل، ومحاولة استخلاص الجوانب الإيجابية من مباراة الرأس الأخضر. اليوم امتلكنا الكرة دون أن نحوِّلها إلى أهدافٍ، في حين أننا في الفترة الأخيرة كنا نُحسن استغلال الاستحواذ، ثم إن دفاعهم سبَّب لنا مشكلاتٍ، ولم نتمكَّن من الضغط عليهم بشكلٍ جيدٍ".

وأثنى ميسي على أداء منتخب الرأس الأخضر، مشيرًا إلى أنهم كانوا يحتفظون بالكرة، ويدوِّرونها بشكلٍ جيدٍ، مؤكِّدًا أن الأرجنتين لم تنجح في الضغط عليهم كما ينبغي.