ويليام: الملك تشارلز يكره كرة القدم

كشف الأمير ويليام، أمير ويلز وولي عهد بريطانيا، عن أن والده العاهل البريطاني تشارلز الثالث يكره كرة القدم.

وحلَّ الأمير ويليام ضيفًا في برنامج بودكاست، يُقدِّمه ترافيس كيلسي، نجم كرة القدم الأمريكية، بُثَّ السبت قبل ساعاتٍ فقط من الاحتفال بزواج كيلسي من تايلور سويفت، نجمة البوب العالمية.

وشكَّلت كأس العالم 2026 محور الحديث في الحلقة التي استضافت أمير ويلز، المعروف بتشجيعه فريق أستون فيلا الإنجليزي.

وعندما سُئِل عمَّا إذا كان الملك تشارلز، هو الذي نقل إليه شغفه بكرة القدم، أجاب: "بالتأكيد لا. والدي يكره كرة القدم".

وبفضل تألُّق هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الذي سجل هدفين في الدقائق الأخيرة أمام الكونغو الديمقراطية، بلغت إنجلترا الدور ثمن النهائي.

ويواجه منتخب "الأسود الثلاثة"، الأحد، نظيره المكسيكي على ملعب أستيكا على ارتفاعٍ كبيرٍ فوق سطح البحر.

وعندما سأله ترافيس كيلسي إذا ما كان سيعبر المحيط الأطلسي لحضور النهائي في حال واصلت إنجلترا مشوارها حتى المباراة النهائية، أجاب ويليام: "بالتأكيد".