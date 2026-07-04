الإصابة تحرم فرنسا من تشواميني

يفقد المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم خدمات أوريليان تشواميني، لاعب ريال مدريد الإسباني، في المباراة أمام الباراجواي، السبت المقبل، ضمن دور الـ 16 لكأس العالم 2026 بسبب إصابة في الفخذ.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، شارك أساسيًّا في ثلاثٍ من مباريات فرنسا ⁠الأربع بالبطولة، ‌وذكرت ‌صحيفة ليكيب الفرنسية ‌أنه من المتوقَّع أن ‌يحلَّ مكانه مانو كوني.

وتصدَّرت فرنسا المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة بعد ‌الفوز في مبارياتها الثلاث، ثم حققت ⁠انتصارًا ⁠سهلًا 3ـ0 على السويد في دور الـ 32.