لورينزو: الانضباط الدفاعي قادنا إلى التأهل

أكد الأرجنتيني نيستور لورينزو، مدرب المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، أن الانضباط الدفاعي قادهم إلى الانتصار على غانا، السبت، والتأهل إلى دور الـ 16 لكأس العالم 2026.

وذكر المدرب أن قدرة لاعبي كولومبيا على الحفاظ على التقدم بفارق هدفٍ واحدٍ كانت عاملًا أساسيًّا في ضمان التأهل لمواجهة سويسرا.

وقال لورينزو في المؤتمر الصحافي: "أعجبتني الطريقة التي دافعنا بها بعد أن صنعنا فرصًا عدة، ولم نتمكَّن من تحويلها إلى ⁠أهدافٍ. حقيقةً نحن ‌لم نعانِ ‌كثيرًا باستثناء الفرص الواضحة التي أتيحت للمنافس".

وأوضح المدرب، أن استبدال خاميس رودريجيز لم يكن ‌بسبب تعرُّضه لإصابةٍ، واصفًا التغيير بأنه فني، وتابع: "صحيحٌ أن هناك عددًا من اللاعبين يعانون من أعراضٍ تشبه الإنفلونزا، لكن رودريجيز بخيرٍ، ولم يتعرَّض لأي إصابةٍ".

وبيَّن ⁠لورينزو أن جون كوردوبا كان اللاعب الوحيد الذي أنهى المباراة وهو يعاني من مخاوفَ بشأن الإصابة، موضحًا أن خطورتها لن تُعرف سوى بعد إجراء الفحوصات الطبية.

وحول سويسرا التي تواجهها كولومبيا ضمن دور الـ 16، الثلاثاء المقبل، في فانكوفر، أجاب: "سويسرا فريقٌ منظَّمٌ، ولديه أيضًا لاعبون جيدون، من خط الوسط إلى الهجوم. إنه يقدم أداءً جيدًا جدًّا، لذا ستكون مباراةً صعبةً جدًّا".