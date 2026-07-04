كيروش: قلة الخبرة أبعدتنا عن المونديال

أوضح البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، أن قلة الخبرة لدى لاعبيه كانت سببًا في الخسارة 0ـ1 أمام كولومبيا، والخروج من دور الـ 32 لكأس العالم.

وقال كيروش في المؤتمر الصحافي: "لمست سريعًا أن بعض لاعبي غانا كانوا يشعرون بالخوف، ولم ⁠يكونوا هادئين ومتزنين عندما ‌تعرَّضوا للضغط".

‌وأضاف المدرب البرتغالي، البالغ 73 عامًا: "معظم لاعبي غانا شبابٌ، ويحتاجون إلى مزيد من ‌الخبرة والوقت حتى يكتسبوا ما نسميه النضج. لا يمكنك الاعتماد فقط على حماس الشباب عندما ‌تلعب في بطولةٍ على هذا المستوى".

وأكد كيروش، أن كولومبيا ⁠كانت الأفضل في المباراة، واستحقت التأهل. وتابع: "جاء الهدف مبكِّرًا جدًّا بالنسبة لنا. استغرقنا بعض الوقت للتكيُّف والتعامل مع التبديل. لقد جاء الهدف في اللحظة التي كنا نحاول فيها إعادة تنظيم صفوف فريقنا".

وأقر مدرب غانا بأن فريقه تحسَّن في الشوط الثاني، لكنَّه لم يسيطر على المباراة في أي وقتٍ من الأوقات.