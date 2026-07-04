أغسطس.. الهلال ينطلق في جامعة نورة

يفتتح فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته على ملعب جامعة الأميرة نورة في الرياض، للمرة الأولى مطلع أغسطس المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الملعب، الذي وقع الهلال في يوليو الماضي عقد استضافته تدريبات فريقه، سيحتضن التدريبات بعد العودة من المعسكر الأوروبي، 3 أغسطس.

من جهة ثانية، حددت الإدارة الـ 07:00 من مساء السبت موعدًا لتدشين المرحلة الأولى من التحضيرات، بعد الإجازة الرسمية، على ملعب النادي.

وسيعقد اجتماع بين اللاعبين والأجهزة المساعدة للتعريف بالبرنامج الإعدادي.

وتشتمل المرحلة الأولى على الفحوص الطبية للاعبين، وتدريبات على ملعب النادي، تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، ويليها معسكر خارجي في النمسا، من 15 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل.

وفي شأن متصل، ينضم الدوليون سالم الدوسري، وحسان تمبكتي، ومتعب الحربي، وناصر الدوسري، وسلطان مندش، ومحمد كنو، وعلي لاجامي، إضافة إلى الأوروجوياني داروين نونيز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، إلى معسكر الفريق الخارجي، 18 يوليو، بعد منحهم إجازة إضافية إثر مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية في كأس العالم 2026.

ويلتحق المغربي ياسين بونو، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيش، ومواطنه جواو كانسيلو، الذي انتهت فترة إعارته مع برشلونة الإسباني، والفرنسي ثيو هيرنانديز، في المعسكر، بعد فراغهم من المشاركة في المونديال.

وتنتظر الفريق الهلالي ثلاثة تحديات في الموسم الجديد، إذ يخوض منافسات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الأزرق أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بدوري روشن السعودي، وتُوِّج بكأس خادم الحرمين الشريفين، وعلى الصعيد القاري غادر دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ 16.