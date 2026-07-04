17 ألف شرطي يحرسون المكسيك وإنجلترا

يُحشد أكثر من 17 ألف عنصر من الشرطة، لمنع أيّ تجاوزات في شوارع مكسيكو، فجر الإثنين، عندما يواجه المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم نظيره إنجلترا للمنافسة على بطاقة التأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026، حسبما أعلنته السلطات المحلية في مؤتمر صحافي، السبت.

وأوضحت السلطات المكسيكية نشر نحو 7500 شرطي داخل ملعب «أستيكا» وفي محيطه على وجه الخصوص.

وفي ساحة «ملاك الاستقلال» الشهيرة، التي تُعد مركز الاحتفالات الرئيس، سيُسمح بدخول 25 ألف شخص فقط، أيّ بمعدل أربعة أشخاص لكل متر مربع، وفق ما كشف عنه بابلو فاسكيس، وزير أمن العاصمة، خلال المؤتمر.

وأشارت كلارا بروجادا، رئيسة بلدية العاصمة، إلى نصب 62 شاشة عملاقة على طول جادة «باسيو دي لا ريفورما» لتمكين الجماهير من متابعة المباراة، مع خضوع الدخول إلى المنطقة لرقابة مشددة لتجنب الاكتظاظ، مضيفة: «لا يوجد أيّ انتصار أهم من حياة الإنسان».

وشهدت شوارع مكسيكو، العاصمة المكسيكية، تجمع مئات الآلاف من الأشخاص للاحتفال بالانتصارات الأربعة السابقة للمنتخب المكسيكي، أما الاحتفالات بالفوز على الإكوادور، الأربعاء الماضي، فاستقطبت أكثر من مليون مشجع، وأسفرت عن سقوط أربعة قتلى، ثلاثة منهم قضوا اختناقًا بسبب التدافع.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة عند الـ06:00 مساء بالتوقيت المكسيكي «الـ03:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة»، فيما أكد الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» موعدها بعد تقارير حول تقديمها بسبب احتمال هطول عاصفة رعدية.