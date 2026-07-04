17 سبتمبر.. الأخضر يعسكر في جدة

ينظم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا تدريبيًا في مدينة جدة، 17 سبتمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويلعب الأخضر في المجموعة الأولى من البطولة، التي تجرى في جدة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين.

ويواجه الأخضر، الأربعاء 23 سبتمبر 2026، الكويت، قبل أن يلتقي عمان، السبت 26 سبتمبر، ثم العراق، الثلاثاء 29 من الشهر ذاته.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تجمع الأخضر سيبدأ 17 سبتمبر، إما في فندق «كروان بلاز» أو «شنقريلا».

وكان الأخضر غادر بطولة كأس العالم 2026 من دور المجموعات، بعد أن احتل المرتبة الأخيرة في مجموعته الثامنة، إذ تعادل أولًا أمام الأوروجواي 1ـ1، قبل أن يتلقى رباعية نظيفة أمام إسبانيا، وفي المواجهة الأخيرة تعادل سلبًا أمام الرأس الأخضر.

وكان حساب «الرياضية ـ عاجل» عبر منصة «إكس» ذكر، فجر السبت الماضي، أن اتحاد الكرة يدرس إقالة اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، على أن يكون البديل البرتغالي جورجي جيسوس، أو مدربًا برتغاليًّا آخرَ.

وتولى اليوناني الإدارة الفنية للصقور في أبريل الماضي، خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي تسلَّم المهمة من الإيطالي روبرتو مانشيني، وسط التصفيات المونديالية.

ولعب الأخضر تحت قيادة دونيس ست مبارياتٍ، منها ثلاث تحضيرية لكأس العالم، ومثلها في دور المجموعات من البطولة، وحقق انتصارًا واحدًا، مقابل ثلاثة تعادلاتٍ، وهزيمتين.