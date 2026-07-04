صلاح يكشف «كلمة سر» العبور

بلغ المنتخب المصري الأول لكرة القدم ثمن نهائي كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على أستراليا بركلات الترجيح 4ـ2، في دالاس، ضاربًا موعدًا مع الأرجنتين، حاملة اللقب، التي نجت بصعوبة بالغة من فخ الرأس الأخضر، المفاجأة السعيدة للبطولة، بعد التمديد 3ـ2.

وكشف محمد صلاح، المهاجم المصري، الذي أنهى الموسم الماضي، بمسيرة زاخرة مع ليفربول الإنجليزي، عن كواليس تسديدته في ركلات الترجيح، التي جاءت على طريقة بانينكا، مانحًا منتخب بلاده التقدم 3ـ2، قائلًا: «إذا كان هناك من سيفعل ذلك، فسيكون أنا! أنا أكثر خبرة من الآخرين، وأردت أن أمنحهم الثقة، اتخذت القرار في اللحظة الأخيرة، وكان عليّ أن أفعلها».

وأضاف صلاح، الذي بدأ أساسيًا بعد تعافيه من شد في العضلة الخلفية: «إنه التاريخ، قلت للاعبين قبل المباراة هذه أكبر ساحة يمكن أن تلعبوا عليها، استمتعوا بها، ولا تدعوا الضغط يؤثر عليكم».

وفجّر «الفراعنة» فرحتهم بعد تسجيل حسام عبد المجيد الركلة الرابعة، وانطلقت احتفالات اللاعبين والجماهير على مدرجات ملعب «إيه تي أند تي» في أرلينجتون بحضور 80 ألف متفرج.

ويُعد هذا المونديال الأنجح للمنتخب المصري في أربع مشاركات بعد 1934 و1990 و2018، بعدما حقق الفوز الأول على نيوزيلندا 3ـ1 في دور المجموعات، وتأهل للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية.

وباتت مصر سادس دولة إفريقية تتأهل من دور إقصائي، بعد الكاميرون 1990، والسنغال 2002، وغانا 2010، والجزائر 2014، والمغرب 2022 و2026.

واختتم دور الـ 32 في كنساس بفوز كولومبيا على غانا 1ـ0 بهدف مبكر لجون أرياس، لتلاقي سويسرا في ثمن النهائي.