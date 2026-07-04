فرنسا تخشى لهيب الأفران أمام الباراجواي

يستعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم لمواجهة درجات حرارة خانقة، تُشبه لهيب الأفران، عندما تلاقي الباراجواي في دور الـ16 من كأس العالم 2026 في فيلادلفيا، السبت.

ومع موجة حر قاسية، تجتاح مناطق واسعة من الولايات المتحدة، يواجه أبطال العالم مرتين منتخب الباراجواي على ملعب لينكولن فايننشال فيلد، وسط تحذيرات من درجات حرارة قصوى.

وبلغت درجات الحرارة في مدينة بنسلفانيا 38 درجة مئوية «101 فهرنهايت»، الجمعة، فيما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من استمرار الأوضاع عينها، السبت، عند انطلاق المباراة في الـ 05:00 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، إن فريقه سيكون مستعدًا لهذه الظروف، مضيفًا: «علينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار، لكن أعتقد أن كل منتخب استعد للأمر. يمكن أن يؤثر ذلك على جميع المنتخبات».

وتابع: «ستكون هذه مباراتنا الخامسة في البطولة، وهذا أيضًا سيكون له تأثير، لكنني لا أركز فقط على الحرارة».

وقدّمت فرنسا حتى الآن أفضل أداء في البطولة، إذ تألقت هجوميًا لتبلغ ثمن النهائي بعد تسجيلها 13 هدفًا في أربع مباريات.

غير أن المنتخب الفرنسي يخوض المباراة بغياب أوريليان تشواميني، لاعب وسطه، الذي خرج من الحسابات، بسبب إصابة في الفخذ، ومن المتوقع أن يعوضه مانو كونيه.

من جهته، قال الأرجنتيني جوستافو ألفارو، مدرب الباراجواي، إن المنتخب الأمريكي الجنوبي كان يخشى «عاصفة» الهجوم الفرنسي، صاحب الحلول المتعددة، أكثر من الطقس.

وأوضح: «فرنسا مثل عاصفة رعدية.. علينا أن ندرك أن العاصفة قادمة، ونحاول الاستعداد للصواعق».

وأكمل: «نحن معتادون على الحرارة، وسنتحملها بطبيعة الحال. لا يمكن أن تلعب أبدًا مباراة في كأس العالم عند الـ 05:00 مساء في الباراجواي، ولو حدث ذلك، ربما نخسر، لكن الأمر يشبه الذهاب إلى كيتو لمواجهة الإكوادور، حيث يجب أن تكون مستعدًا للارتفاع عن سطح البحر».

وأثبتت الباراجواي، بفوزها على ألمانيا في دور الـ 32، أنها قادرة على تشكيل تحدٍ قوي لطموحات فرنسا في بلوغ ربع النهائي.