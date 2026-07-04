فيسينج.. قاهر النصر يقترب من الاتحاد

اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع الألماني ينز فيسينج لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، الموسم الجديد، خلفًا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو.

ونشر حساب «الرياضية ـ عاجل»، السبت، أن مدرب جامبا أوساكا الياباني «38 عامًا»، بات على اعتاب النادي الجداوي.

وبدأ فيسينج مهنة التدريب قبل ثمانية مواسم، بعدما أنهت الإصابة مسيرته الاحترافية مع بوروسيا مونشنجلادباخ، وتحول للعمل مساعد مدرب للفريق الرديف لمدة موسمين 2019ـ2021، قبل الانتقال إلى آيندهوفن الهولندي مساعدًا لمواطنه روجر شميت 2021ـ2022، لتستمر رحلته مساعدًا أيضًا مع الأخير في بنفيكا 2022ـ2024.

وفي مطلع يونيو 2025، عمل مساعدًا مع مواطنه توماس ليتش في سالسبورج النمساوي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، واستمر نحو خمسة أشهر، حتى أعلن تعاقده مع جامبا أوساكا في يناير 2026 مدربًا للفريق الأول.

وتعد بطولة كأس آسيا 2، التي احتضنها ملعب الأول بارك في الرياض 16 مايو الماضي، أول بطولة رسمية يحققها فيسينج مدربًا مع جامبا أوساكا، حين هزم النصر في النهائي 1ـ0.

ونال فيسينج، بصفته مساعد مدرب، لقبي الكأس والسوبر مع آيندهوفن، ولقبي الدوري والسوبر مع بنفيكا.

ويفتتح الاتحاد استعداداته للموسم الجديد بفحوص طبية للاعبين قبل بدء التدريبات في السابع من يوليو الجاري، ومن ثم يغادر إلى ماربيا الإسبانية في 14 من الشهر ذاته للدخول في معسكر خارجي يستمر حتى 31 يوليو قبل العودة إلى جدة.

ومن المنتظر أن يدشن الاتحاد منافسات الموسم الجديد، بمواجهة الجزيرة الإماراتي، 11 أغسطس في أبوظبي، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.