أبها يتفق مع جاري على التجديد

اتفقت إدارة نادي أبها بشكل كبير مع الكوراساوي جوريان جاري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم على تجديد عقده موسمًا إضافيًا، حسب مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وكانت «الرياضية»، كشفت، نقلًا عن مصادر خاصة في 30 مايو الماضي، عن أن إدارة أبها فضلت تأجيل عقد جاري حتى انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وتأتي رغبة مسؤولي النادي الجنوبي في الإبقاء على المدافع الكوراساوي لفترة أخرى، حسب المصادر عينها، بعد المستويات التي قدمها في الموسم الماضي، ومساهمته مع زملائه في صعود الفريق إلى دوري روشن السعودي عقب التتويج بلقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وتعاقد نادي أبها مع جاري «32 عامًا» صيف 2025 قادمًا من الحزم بموجب عقد ينتهي في 6 أغسطس المقبل.

وفي حال حسم النادي الجنوبي ملف تجديد جاري، فإن المدافع الكورساوي سيلتحق بالفريق إلى المعسكر الخارجي في سلوفينيا، بعد أن تم منحه راحة بسبب مشاركته في كأس العالم 2026، علمًا أن تحضيرات الفريق للموسم الجديد ستنطلق على ملعب النادي، الأربعاء المقبل.

وشارك جوريان جاري مع منتخب بلاده بالمونديال الجاري في الولايات المتحدة وكندا المكسيك، إذ لعب مباراتين ضد الإكوادور 0ـ0، وكوت ديفوار 0ـ2 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وودّع منتخب كوراساو من مرحلة المجموعات، بعد أن تذيل المجموعة بنقطة وحيدة.