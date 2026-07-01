من هو أرياس صاحب هدف العبور الكولومبي؟

في 21 سبتمبر 1997 وُلد جون أدولفو أرياس أندرادي، لاعب منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم، في مدينة كيبدو، ونشأ في بيئة كروية بسيطة ترتكز على مداعبة الكرة داخل صالون المنزل برفقة شقيقه.

يبلغ أرياس من الطول 168 سنتيمترًا، ويزن نحو 65 كيلوجرامًا.

بدأ مسيرته الكروية في الشوارع والأزقة الضيقة التي صقلت مهارات التحكم والمراوغة لديه، قاده وكيل أعماله المكسيكي إلى خوض تجربة مبكرة خارج كولومبيا للتعلم واكتساب الخبرة في الفئات السنية لناديي تيخوانا ودورادوس دي سينالوا المكسيكيين عام 2016، ما أسهم في صقل شخصيته الرياضية وتطوير مرونته التكتيكية في الملاعب.

ودشن اللاعب الكولومبي مسيرته الاحترافية الفعلية عند عودته إلى موطنه والتوقيع لنادي باتريوتاس بوياكا، تلا ذلك فترة إعارة في صفوف نادي يانيروس عام 2018، وبزغ نجمه تدريجيًا لينتقل إلى أمريكا دي كالي، ويحقق مع الفريق لقب الدوري الكولومبي عام 2020.

انضم بعدها إلى إنديبندينتي سانتا في العام 2021، وشهد مساره الاحترافي تحولًا كبيرًا عند انتقاله إلى فلومينينسي البرازيلي في أغسطس 2021، وحقق هناك منجزات بارزة شملت التتويج بلقب كأس ليبرتادوريس التاريخي عام 2023 ولقب ريكوبا سودأمريكانا عام 2024.

نال جوائز فردية متعددة منها الكرة البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، والوجود في تشكيلة العام لقارة أمريكا الجنوبية، وانتقل في يوليو 2025 إلى وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، ثم عاد إلى البرازيل عبر بوابة بالميراس في فبراير 2026 بصفقة بلغت 25 مليون يورو.

اختتم النجم الكولومبي سلسلته الإبداعية بالتألق المستمر في بطولة كأس العالم 2026، حين نجح في قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى دور 16 بعد مواجهة حاسمة أمام منتخب غانا، وأحرز أرياس هدف الفوز الثمين عند الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، لتنتهي المباراة بنتيجة 1ـ0 ويمنح كولومبيا بطاقة العبور الرسمية.