أنتونيلي الأسرع

فاز الإيطالي كيمي ​أنتونيلي، سائق مرسيدس، بسباق السرعة في جائزة بريطانيا الكُبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا ‌1 للسيارات، السبت، معززًا ​صدارته ‌للترتيب ⁠العام ​بفارق 43 ⁠نقطة (رويترز)