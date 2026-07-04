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أنتونيلي الأسرع

2026.07.04 | 05:42 pm
فاز الإيطالي كيمي ​أنتونيلي، سائق مرسيدس، بسباق السرعة في جائزة بريطانيا الكُبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا ‌1 للسيارات، السبت، معززًا ​صدارته ‌للترتيب ⁠العام ​بفارق 43 ⁠نقطة (رويترز)
أنتونيلي الأسرع

أنتونيلي الأسرع

أنتونيلي الأسرع

أنتونيلي الأسرع