الأهلي يدشن معسكر سالفيلدن بـ«الدراجات»

دشن فريق الأهلي الأول لكرة القدم أولى حصصه التدريبية في مدينة سالفيلدن النمساوية، بالسير بالدرجات الهوائية في الغابات المحيطة بمقر مركز التدريب، ظهر السبت، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

وقسم المعد البدني للفريق الجداوي التدريب إلى جزأين، إذ شهدت الصالة المغلقة مرحلة قياس جهد كل لاعب لمعرفه معدل المخزون اللياقي، فيما شمل القسم الثاني بعض التمارين داخل المستطيل الأخضر بالأدوات الرياضية، وتقوية العضلات.

ومن المنتظر أن تستمر التدريبات الصباحية والمسائية تحت إشراف الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، في سالفيلدن إلى 16 يوليو الجاري، قبل السفر إلى البرتغال لبدء المرحلة الثانية من المعسكر حتى الـ 28 من الشهر ذاته.

ويستعد الأهلي لعدة استحقاقات في الموسم الجديد، تشمل دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب كأس القارات للأندية.