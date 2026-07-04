كارينيو: لا نملك مهاجما.. وشخصية الأخضر قوية

أكد الأوروجوياني دانيال كارينيو، صاحب الخبرة الطويلة في الملاعب السعودية، أن خروج منتخب بلاده الأول لكرة القدم من نهائيات كأس العالم 2026 جاء نتيجة مجموعة من العوامل الفنية والذهنية، مشيدًا في الوقت ذاته بالمستوى الذي قدمه المنتخب السعودي، وقدرته على التعامل بذكاء مع مجريات المباريات.

ويُعد كارينيو من أبرز المدربين الذين تركوا بصمة في الكرة السعودية، بعدما قاد النصر والشباب والوحدة والحزم والرياض، وحقق نجاحات لافتة، يتقدمها التتويج بلقبي الدوري السعودي، وكأس ولي العهد، مع النصر.

وأوضح لـ«الرياضية» كارينيو أن منتخب الأوروجواي لم ينجح في استثمار فترات تفوقه خلال البطولة، ما كلّفه الخروج المبكر، مشيرًا إلى أن الحظ لم يقف إلى جانبه، إضافة إلى دخوله المنافسات وسط بعض المشكلات الداخلية، إلى جانب تراجع جودة العناصر مقارنة بالأجيال السابقة.

وقال: «أمام السعودية، والرأس الأخضر، صنع منتخب الأوروجواي العديد من الفرص، لكنه افتقد الفاعلية أمام المرمى، كما أنه لا يملك حاليًا مهاجمًا هدافًا يعيش أفضل فتراته، وكان لذلك تأثير مباشر في نتائجه».

وأثنى كارينيو على ما قدمه المنتخب السعودي، مؤكدًا أنه تعامل مع مبارياته بكفاءة أكبر، واستثمر الفرص التي سنحت له، مضيفًا: «المنتخب السعودي أظهر شخصية قوية وقدرة كبيرة على التعامل مع منافسيه.. هذا الجيل يمتلك جودة فنية مميزة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الاحتكاك، وخوض مباريات تنافسية على أعلى مستوى، لمواصلة التطور.. وأمام الأوروجواي قدّم مباراة جيدة، واستحق الإشادة».

وشدد المدرب الأوروجوياني على أن منتخب بلاده مطالب باستعادة هويته الكروية، قائلًا: «على منتخب الأوروجواي أن يستعيد إيمانه بأسلوب لعبه، وأن يتمسك بهويته الكروية، التي صنعت نجاحاته عبر العقود، فذلك الطريق لاستعادة مستواه الحقيقي».

واختتم كارينيو تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة في كرة القدم الحديثة أصبحت تعتمد على جودة اللاعبين، إلى جانب الالتزام التكتيكي، وقال: «المنتخبات التي نافست على لقب كأس العالم في النسخ الأخيرة، مثل إسبانيا وفرنسا والأرجنتين والبرازيل، تمتلك لاعبين قادرين على صناعة الفارق بمهاراتهم الفردية، وفي الوقت نفسه ينسجمون مع المنظومة التكتيكية، ما يمنحها الأفضلية في البطولات الكبرى».