الاتفاق.. 4 ملايين تبقي هيندري موسمين

أعلن نادي الاتفاق، السبت، رسميًا عن تجديد عقد الإسكتلندي جاك هيندري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين إضافيين.

ولم يكشف النادي الشرقي عن مزيد من التفاصيل حول الصفقة، لكن مصادر «الرياضية» أوضحت أن قيمة العقد بلغت 4 ملايين دولار.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن هيندري تلقى عدة عروض من أندية سعودية خلال الفترة الماضية، إلا أن رغبة الاتفاق في الإبقاء عليه ضمن قائمته الآسيوية، إلى جانب قناعة اللاعب بالاستمرار، أسهمتا في حسم ملف التجديد، ومواصلة مشواره مع «فارس الدهناء» لفترة أخرى.

وبث النادي الشرقي فيديو للمدافع الإسكتلندي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، وجه من خلاله رسالة للجماهير الاتفاقية، قائلًا فيها: «أهلًا جماهير الاتفاق، معكم جاك هيندري، أتمنى أن تكونوا متحمسين للموسم المقبل مثلما أنا متحمس له، وأود أن أشكركم على الدعم الكبير الذي منحتموني إياه خلال المواسم الماضية، وأنا أقدر ذلك كثيرًا».

وأضاف هيندري: «يسعدني أن أشارككم خبر توقيع عقدي الجديد، وأنا متحمس لقضاء موسمين إضافيين مع هذا النادي، وأتمنى أن يكونا موسمين ناجحين لنا جميعًا».

ويأتي تجديد عقد المدافع الإسكتلندي، البالغ من العمر 31 عامًا، تأكيدًا لما كتبته «الرياضية» في 23 مايو الماضي تحت عنوان: «قبل المونديال.. الاتفاق يكثف محاولات حسم ملف هيندري»، وأوردت في تفاصيل الخبر نقلًا عن مصادر خاصة أن إدارة نادي الاتفاق تتجه إلى تجديد عقد المدافع الإسكتلندي جاك هيندري لموسمين مقبلين، مضيفة أن لجنة كرة القدم بالنادي قدمت توصية لتجديد عقد المدافع الدولي الإسكتلندي قبل انضمامه إلى معسكر منتخب بلاده قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

وكان الاتفاق تعاقد مع هيندري في صيف 2023 قادمًا من كلوب بروج البلجيكي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، بناء على توصية الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الفريق السابق.

وخلال مشواره مع الاتفاق، خاض هيندري 83 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

أما على الصعيد الدولي، فكان المدافع الإسكتلندي ضمن قائمة منتخب بلاده التي خرجت من الدور الأول لكأس العالم 2026 الجاري في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، علمًا أنه شارك أساسيًا أمام هايتي 1ـ0، والمغرب 0ـ1، والبرازيل 0ـ3، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.