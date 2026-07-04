رحلة الفجر تنقل بوستيكوجلو إلى النصر

يصل الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم الجديد، إلى الرياض، فجر الأحد، تمهيدًا لبدء مهماته مع الأصفر، حسب مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وكان نادي النصر أعلن، الجمعة، عن وصول بوستيكوجلو إلى الرياض، السبت، من دون تحديد موعد الرحلة، لكن المصادر ذاتها أوضحت أن الطائرة، التي تقل المدرب الأسترالي، ستهبط بمطار الملك خالد الدولي في الرياض عند الـ 01:00 من فجر الأحد.

وتعاقد النصر مع بوستيكوجلو خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس، بعد انتهاء عقده مع ختام منافسات الموسم الماضي، الذي شهد تتويج الفريق بلقب دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يباشر بوستيكوجلو مهماته مع الفريق النصراوي بعد ساعات من وصوله، إذ سيقود التدريبات التي يحتضنها مركز «دار النصر» التدريبي ضمن المرحلة الأولى من التحضيرات للموسم الجديد.

ويستعد النصر للموسم الجديد على ثلاث مراحل، الأولى يحتضنها «دار النصر» وتمتد حتى 11 يوليو الجاري، ينتقل بعدها الفريق إلى أبها للدخول في مرحلة ثانية تستمر إلى 22 منه، تليها مرحلة ثالثة تتضمن معسكر خارجي في لشبونة البرتغالية خلال الفترة من 25 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل.

ويدشن الفريق النصراوي تحضيراته في غياب لاعبيه الدوليين بعد منحهم راحة إضافية بسبب مشاركتهم مع منتخباتهم في كأس العالم 2026 الجاري حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واللاعبون الدوليون هم: نواف العقيدي، وعبد الإله العمري، ونواف بوشل، وعبد الله الخيبري، وأيمن يحيى، وعبد الله الحمدان، إضافة إلى السنغالي ساديو ماني، والثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليش.