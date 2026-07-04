يوليو.. سبايدر مان يتقدم عروض السينما

تستقبل صالات السينما السعودية، في يوليو الجاري، 15 فيلمًا جديدًا، يتقدمهم عمل الشخصية الخيالية الشهيرة سبايدر مان، بعنوان «الرجل العنكبوت: يوم جديد كليًا»، الذي يعرض ابتداء من 30 يوليو.

ويتناول الفيلم مرحلة من حياة شخصية بيتر باركر، بطل العمل، بعد أن أصبح وحيدًا في مدينة نيويورك، مكرسًا نفسه لمحاربة الجريمة، بينما يواجه تحولًا جسديًا غامضًا يهدد وجوده.

والعمل من بطولة توم هولاند، وزندايا، وسادي سينك، وجاكوب باتالون، وجون بيرنثال، ومارك رافالو، ومن إخراج ديستن دانيال كريتون، ويأتي امتدادًا لأجزاء Spider-Man: Homecoming وFar From Home وNo Way Home.

وتشمل أعمال الشهر تنوعًا كبيرًا في الفنون السينمائية محليًا وعربيًا وعالميًا، إذ تتاح أمام الزوار مجموعة من الأعمال تحت تصنيف الأكشن، والرعب، والكوميديا، إضافة إلى أعمال الأنيميشن.

ومن بين الأعمال، التي تطرح 9 يوليو، الفيلم السعودي «عمق»، وهو وثائقي درامي يتناول السيرة الذاتية والمهنية للغواص السعودي أحمد الجابر، مقدمًا قراءة سينمائية مغايرة لواحدة من أخطر المهن في العالم، وهي صيانة أنابيب النفط في أعماق البحر.

كم تشهد صالات الشاشة العملاقة الفيلم السعودي «أثر الفراشة عزام»، وهو من نوع الأنيميشن، ويتناول الفيلم قصة «عزام» الانطوائي والمدمن على الشاشات، الذي يعبر بوابة ضوئية لينتقل من واقعه المحدود إلى عالم الفراشات.