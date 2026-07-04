«ويمبلدون».. الإصابة تُجبر سيرينا على الانسحاب

انسحبت سيرينا وليامز، نجمة التنس، من منافسات زوجي السيدات في بطولة «ويمبلدون» لكرة المضرب، والتي كان من ​المقرر أن تشارك فيها إلى جانب شقيقتها فينوس، وذلك بعد تعرضها لإصابة في الركبة خلال خسارتها في الدور الأول لمنافسات الفردي.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 44 عامًا، عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «ينفطر قلبي لاضطراري للانسحاب من منافسات الزوجي، العودة للمنافسة مجددًا كانت بمثابة هدية، وفرصة اللعب ‌إلى جانب فينوس ‌وليامز مرة أخرى تعني ​لي ‌الكثير، بذلت ⁠كل ​ما في ⁠وسعي، لكن لسوء الحظ ركبتي ليست مستعدة للمنافسة بعد».

وانتهت العودة المرتقبة للاعبة الأمريكية إلى البطولات الأربع الكبرى بعد غياب دام 4 أعوام بخيبة أمل، إثر خسارتها بنتيجة 6-3 و6-7 و6-3، أمام الأسترالية الشابة مايا جوينت، الثلاثاء ⁠الماضي.

وحصلتا الشقيقتان وليامز، اللتان تملكان 6 ألقاب في الزوجي بنادي ‌عموم إنجلترا، على ​بطاقة دعوة، وكان ‌من المقرر أن تواجها سولانا سييرا، وكاميلا أوسوريو ‌في الدور الأول.

وأكدت سيرينا بعد خسارتها أمام جوينت على إنها شعرت بآلام في ركبتها اليمنى في نهاية المجموعة الأولى، مضيفة: «ممتنة بشكل خاص لمدير البطولة جيمي بيكر وفريق العمل ⁠بأكمله لمنحي ⁠كل فرصة ممكنة للتعافي، شكرًا للجماهير على دعمهم المذهل وجعل هذه العودة ذات مغزى كبير، كل ما يمكنني قوله هو ترقبوا زيارتي لمدينة قريبة منكم».

وزاملت سيرينا اللاعبة الكندية الواعدة فيكتوريا مبوكو في بطولة تابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات بنادي كوينز مايو الماضي، لكن مسيرة الثنائي انتهت مبكرًا بعد إصابة مبوكو في الركبة خلال منافسات الفردي.

وبعد ذلك، شكلت سيرينا فريقًا مع ​التشيكية كارولينا موخوفا، ​في بطولة برلين المفتوحة، لكن الثنائي خسر في المباراة الأولى أيضًا.