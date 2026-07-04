تأهب برتغالي

شارك لاعبو المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، السبت، بحصة تدريبية احتضنها «سينتينيال بارك»، في تورونتو، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب الإسباني، في دور الـ16 بكأس العالم 2026، مساء الإثنين المقبل (رويترز)