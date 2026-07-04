رونالدو ومورا يجمعان جيلين في إقصائيات المونديال

رسمت قائمة المتأهلين إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026 مشهدًا رقميًا لافتًا جمع بين أصحاب الخبرة الطويلة ووجوه المستقبل، في مرحلة جديدة تقلص خلالها عدد المنتخبات إلى النصف، بينما اتسعت الفوارق بين الأكبر والأصغر في الملعب وعلى الدفة الفنية.

وبقي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على رأس قائمة أكبر اللاعبين سنًا بين جميع الأسماء الموجودة في دور الـ 16، بعدما بلغ عمره 41 عامًا و149 يومًا، ليستمر قائد البرتغال ممثلًا لجيل الخبرة في المونديال.

وعلى الطرف الآخر، احتفظ المكسيكي جيلبرتو مورا بموقعه أصغر لاعب في الدور، بعمر 17 عامًا و263 يومًا، بفارق عمري يتجاوز 23 عامًا بين طرفي القائمة.

وفي خانة حراس المرمى، واصل المكسيكي جييرمو أوتشوا حضوره أكبر حارس في قوائم المنتخبات المتأهلة، بعمر 40 عامًا و356 يومًا، مقابل البلجيكي مايك بيندرز، الذي يمثل الطرف الأصغر بعمر 20 عامًا و338 يومًا.

على المقاعد الفنية، أصبح المكسيكي خافيير أجيري أكبر المدربين الموجودين في هذه المرحلة بعمر 67 عامًا و215 يومًا، بينما انتقلت صفة أصغر مدرب إلى الأرجنتيني ليونيل سكالوني، البالغ 48 عامًا و49 يومًا، بدلًا من الألماني يوليان ناجلسمان.

وعلى مستوى التحكيم، جاء الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي أكبر حكم بين جميع أفراد الطاقم التحكيمي الموجود في مونديال 2026، بعمر 50 عامًا و113 يومًا، فيما حل المكسيكي جييرمو باتشيكو أصغر حكم، بعمر 31 عامًا و150 يومًا، وكلاهما من حكام الفيديو.

أما على مستوى الاتحادات، فيعد الاتحاد الإنجليزي الأقدم بين منتخبات دور الـ 16، إذ يعود تأسيسه إلى عام 1863، وأحدث اتحاد هو الجامعة الملكية المغربية، التي يعود تاريخ تأسيسها المعتمد في الرصد إلى عام 1955.