ثلاثة أندية تراقب الغامدي

استفسرت أندية القادسية والأهلي والدرعية عن إمكانية التعاقد مع فارس الغامدي، لاعب خط وسط فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الصيف الجاري وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأكدت المصادر ذاتها، أن الغامدي منفتح لخوض تجربة جديدة بعدما مثّل الفريق الشرقي في فئاته السنية قبل خوض تجربة مع الساحل بالإعارة في موسم 2024ـ2025، وعودته إلى الاتفاق الموسم الماضي.

وشارك الغامدي مع الاتفاق في 20 مباراة خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات، وصنع هدفين، الأول أمام النصر في الجولة الـ12، والثاني بمباراة الاتحاد في الجولة الـ16.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل الغامدي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في بطولة كأس آسيا 2026، وشارك في مواجهتي الأردن وقرغيزستان.