بونو لا يغيب.. وسعدان يلازم الدكة

يحمي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، عرين منتخب بلاده للمرة الخامسة تواليًا في كأس العالم 2026 عندما يخوض مواجهة كندا، السبت، في مدينة هيوستن الأمريكية ضمن الدور ثمن النهائي.

وشارك بونو أساسيًا خلال أربع مباريات سابقة بالمونديال الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، منها ثلاث بمرحلة المجموعات وواحدة في دور الـ32، واستقبل أربعة أهداف.

واستمر بونو وتسعة لاعبين آخرين في القائمة الأساسية التي شهدت تغييرًا وحيدًا وتضمن دخول المدافع رضوان حلحال في مكان شادي رياض الذي استبعده محمد وهبي مدرب «أسود الأطلس» بسبب تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى خلال مواجهة هولندا في الدور الثاني.

واللاعبون المستمرون أساسيون خلال المواجهة الثانية تواليًا، هم: أشرف حكيمي، عيسى ديوب، نصير مزراوي، أيوب بوعدي، نائل العيناوي، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، إبراهيم دياز، وإسماعيل صيباري.

وبخلاف بونو، ضمت قائمة الاحتياطي للمنتخب المغربي لاعبًا آخر ينشط في دوري روشن السعودي، وهو مروان سعدان مدافع الفتح.

وعلى الجانب الآخر، أجرى جيسي مارش مدرب المنتخب الكندي ثلاثة تغييرات على قائمته الأساسية أمام المغرب مقارنة بالتي فازت 1-0 على جنوب إفريقيا في دور الـ32.

وتضمنت التغييرات مشاركة كلٍ من لوك دي فوجرول، ونيكو سيجور، وعلي أحمد، بدلًا من ديريك كورنيليوس، ونيتان صليبا، ووليام ميلر، الذين خاضوا مواجهة جنوب إفريقيا منذ البداية.

وتألفت تشكيلة المنتخب الكندي من: ماكسيم كريبو حارس المرمى، أليستير جونستون، مويس بومبيتو، ريتشي لاريا، لوك دي فوجرول، ستيفن أوستاكيو، تاجون بوكانان، نيكو سيجور، علي أحمد، جوناثان ديفيد، وتاني أولواسي.