حصة أمريكية

خاض لاعبو المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، السبت، حصة تدريبية صباحية، وذلك في طور الاستعداد لمواجهة بلجيكا، ضمن منافسات دور الـ16 في كأس العالم 2026، فجر الثلاثاء المقبل (الفرنسية)