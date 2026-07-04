آكي يغادر السيتي بـ12 لقبا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، السبت، عن انتقال الهولندي نيثن آكي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف فنربخشه التركي، ليختتم بذلك مسيرته مع «السماوي» المستمرة 6 أعوام.

وقال آكي، صاحب الـ31 عامًا، في ‌بيان صحافي :«كان شرفًا ‌لي أن ​أمثل ‌مانشستر سيتي ⁠على ​مدار الأعوام الست الماضية، وأنا ممتن جدًا لكوني جزءًا من هذا الفريق المميز».

وانضم المدافع الهولندي إلى مانشستر سيتي قادمًا من بورنموث ⁠أغسطس من عام 2020، ‌وخاض ‌177 مباراة في المسابقات كافة.

وخلال ‌فترة وجوده في ملعب ‌«الاتحاد»، حصل آكي على 12 لقبًا بارزًا، منها أربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، ‌وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة ⁠مرتين، ⁠وكأس الدرع الخيرية، وكأس السوبر الأوروبية.

وأثرت الإصابات على آكي في الموسم المنقضي مع الفريق، لكنه شارك في الفوز بنهائي كأس الرابطة على أرسنال، قبل أن يحقق مانشستر سيتي الثنائية المحلية بفوزه ​على تشيلسي ​في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.