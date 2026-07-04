نجوم 1998 يتراشقون إلكترونيا

أوضح خوسيه لويس تشيلافيرت، ​حارس مرمى منتخب الباراجواي الأول لكرة القدم السابق، أن فريق بلاده سيواجه تشكيلة من إفريقيا، عندما يلعب أمام فرنسا في دور الـ 16 في كأس العالم 2026، في ‌فيلادلفيا، الأحد.

وبثّ تشيلافيرت، صاحب الـ60 عامًا، لقطة ⁠شاشة على مواقع التواصل الاجتماعي لتعليقات نسبها لكريستوف دوجاري، المهاجم الفرنسي السابق، كتب فيها أن بلاده ستلحق ⁠هزيمة ساحقة بباراجواي في ‌هذه ‌المباراة.

ورد تشيلافيرت ​على تعليقات المهاجم الفرنسي السابق بـ: «كريستوف، أنت محق.. واجهنا فرنسا في عام 1998، والآن ستواجه ‌باراجواي تشكيلة من إفريقيا».

وكان دوجاري لاعبًا ⁠في ⁠تشكيلة المنتخب الفرنسي، الذي توج بكأس العالم 1998، عقب فوزه على باراجواي 1ـ0 في دور الـ 16.

وبدأ تشيلافيرت مسيرته مع الأندية بعمر 15 عامًا، مع فريق سبورتيفو ليكويونو المحلي، الذي يُنافس في الدرجة الثانية، وفي عام 1989 لعب مع منتخب باراجواي الأول، وكان في ذلك الوقت يلعب في صفوف سان لورينزو الأرجنتيني، وفي عام 1988 انتقل إلى إسبانيا للعب مع ريال سرقسطة، وبعدها عاد إلى الأرجنتين مع فيليز سارسفيلد ليساعدهم على الفوز بالدوري الأرجنتيني أربع مرات، وكأس كوبا ليبرتادوريس، وكأس العالم للأندية في عام 1994.

من جانبه، توّج دوجاري بكأس العالم 1998، وبطولة كأس الأمم الأوروبية 2000 مع المنتخب الفرنسي، وشارك مع «الديوك» في 55 مباراة دولية، مسجلًا ثمانية أهداف في الفترة من 1994 إلى 2002، بجانب خوضه أول مباراة دولية أمام منتخب أستراليا تجريبيًا في 26 مايو 1994 انتهت بالفوز 1ـ0.