فورمولا 1.. أنتونيلي يتفوق على هاميلتون

تفوق الإيطالي كيمي ​أنتونيلي، سائق مرسيدس، على البريطاني لويس هاميلتون من فيراري، الذي يحظى بتشجيع الجماهير الإنجليزية، بعد الفوز بسباق السرعة في جائزة بريطانيا الكُبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا ‌1، السبت، معززًا ​صدارته ‌للترتيب ⁠العام ​بفارق 43 ⁠نقطة.

وانطلق هاميلتون أولًا، لكنه أنهى سباق السرعة في المركز الثاني، متأخرًا بفارق 2.7 ثانية، بعدما ⁠تجاوزه أنتونيلي في اللفة الثامنة ‌من ‌أصل 17 لفة، ​في ‌حين جاء لاندو نوريس، ‌سائق ماكلارين، في المركز الثالث.

وأنهى جورج راسل، زميل أنتونيلي في الفريق، وأقرب ملاحقيه ‌في الصراع على اللقب، السباق في المركز الرابع ⁠بحلبة «سيلفرستون» التي شهدت رياحًا قوية.

ورفع الإيطالي أنتونيلي، صاحب الـ19 عامًا، بحصوله على الحد الأقصى من النقاط في سباق السرعة «ثماني نقاط»، رصيده إلى 179 نقطة، مقابل 136 نقطة لراسل، بينما يملك ​هاميلتون، ​بطل العالم سبع مرات، 132 نقطة.