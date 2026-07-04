آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
استعداد بلجيكي
2026.07.04 | 08:24 pm
انتظم لاعبو المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، السبت، بحصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة المنتخب الأمريكي، ضمن منافسات دور الـ16، في كأس العالم 2026، فجر الثلاثاء المقبل (رويترز)
الأكثر قراءة
1
مدرب النصر.. لاعب القرن وتلميذ الأسطورة ورجل الهجوم
2
معتوق يطوي صفحة الشباب.. ويدرس العروض
3
الأحد.. بوستيكوجلو يقود تدريبات النصر
4
بعد عامين و5 ألقاب.. النصر يودّع ماريا
5
فيسينج.. قاهر النصر يقترب من الاتحاد
6
رسميا.. الهلال يوقع مع العنزي ودهل
7
بطل البرتغال يقود الدرعية
8
أغسطس.. الهلال ينطلق في جامعة نورة
Previous
Next
اخترنا لكم
رونالدو ومورا يجمعان جيلين في إقصائيات المونديال
كارينيو: لا نملك مهاجما.. وشخصية الأخضر قوية
محرز.. محارب يسلم الراية بعد 12 عاما
أزتيكا.. إنجلترا تتحدى المرتفعات وجرح مارادونا
الأهلي يودع كيسيه
×
الكرة السعودية
2026-07-04 20:26:07
رسميا.. الهلال يوقع مع العنزي ودهل
الكرة السعودية
2026-07-03 19:19:54
قبل النمسا.. الهلال يعود في غياب الدوليين
الكرة السعودية
2026-07-02 23:18:05
التعاون يبقي المفرج حتى 2029
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-25 02:31:57
بعد الفحص.. الأخضر يستعيد تمبكتي
فيديو
2026-06-21 03:20:14
قبل الإسبان.. الفيصل يتابع الأخضر
فيديو
2026-06-21 03:09:08
دونيس: لا أشعر بالضغط.. وننتظر المعجزة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-07-03 23:08:23
بطل البرتغال يقود الدرعية
الكرة السعودية
2026-07-03 23:02:59
معتوق يطوي صفحة الشباب.. ويدرس العروض
الكرة السعودية
2026-07-03 22:24:45
الأحد.. بوستيكوجلو يقود تدريبات النصر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-07-02 22:11:53
الثلاثاء.. كعبي يبدأ رحلة الاتحاد
الكرة السعودية
2026-07-01 21:24:53
الخلود يطلب الشنقيطي من الاتحاد
الكرة السعودية
2026-06-30 19:53:44
الاتحاد ينتظر الدوليين في ماربيا
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-07-04 18:06:43
رحلة الفجر تنقل بوستيكوجلو إلى النصر
الكرة السعودية
2026-07-03 22:24:45
الأحد.. بوستيكوجلو يقود تدريبات النصر
الكرة السعودية
2026-07-03 20:17:44
بوستيكوجلو يخلف جيسوس في النصر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-07-03 16:59:08
السبت.. الأهلي ينطلق في سالفيلدن
الكرة السعودية
2026-07-02 23:29:32
كينتيه مخاطبا الأهلاويين: أريد صناعة التاريخ
الكرة السعودية
2026-06-30 22:18:35
بعد 4 أعوام.. منار تودع الأهلي
Previous
Next
×
منوعات
2026-06-28 00:59:02
ليلة الرياض التاريخية تتوّج سامي بلقب «WWE»
منوعات
2026-06-27 23:33:58
سحب أضواء المونديال.. عرض «WWE» الرياض يسيطر على الشاشات الأمريكية
منوعات
2026-06-18 21:41:08
آل الشيخ يلتقي بلال أردوغان
Previous
Next
×
ESports
2026-07-04 20:34:32
سوني تدمج الـ«AI» في «PlayStation»
ESports
2026-07-02 22:56:15
«Cinder City» تكسر حاجز «الرامات»
ESports
2026-07-02 22:55:18
Xbox تعمل على ميزة «Disc to Digital»
Previous
Next
×
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث