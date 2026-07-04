استعداد بلجيكي

انتظم لاعبو المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، السبت، بحصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة المنتخب الأمريكي، ضمن منافسات دور الـ16، في كأس العالم 2026، فجر الثلاثاء المقبل (رويترز)