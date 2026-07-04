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استعداد بلجيكي

2026.07.04 | 08:24 pm
انتظم لاعبو المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، السبت، بحصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة المنتخب الأمريكي، ضمن منافسات دور الـ16، في كأس العالم 2026، فجر الثلاثاء المقبل (رويترز)
استعداد بلجيكي

استعداد بلجيكي

استعداد بلجيكي

استعداد بلجيكي