رسميا.. الهلال يوقع مع العنزي ودهل

أعلنت ادارة نادي الهلال التوقيع رسميًا مع الثنائي صبري دهل وعبد الله العنزي لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حسبما أعلنه النادي السبت.

ويمتد عقد الثنائي مع الأزرق العاصمي لمدة 5 أعوام .

وكانت «الرياضية» كشفت في 9 مارس الماضي عن أن إدارة الأزرق العاصمي حسمت الصفقة بعد دخول العنزي «23 عامًا» الفترة الحرة من عقده، يناير الماضي، ما أتاح للإدارة الزرقاء التحرك للتعاقد معه دون الدخول في مفاوضات مع الفتح.

كما كشف حساب «الرياضية - عاجل» في 19 يناير عن اتفاق إدارة الهلال نهائيًا مع نظيرتها في #الفيحاء على انتقال دهل ابتداء من الموسم الرياضي الجديد.

وبدأ العنزي مسيرته الكروية في صفوف النصر قبل أن يشدَّ الرحال إلى الفتح، صيف 2021، إذ واصل هناك مراحل تطوره عبر الفئات السنية للنادي الأحسائي حتى شقَّ طريقه نحو الفريق الأول.

ومنذ تصعيده إلى الفريق الأول، صيف 2023، خاض اللاعب 37 مباراةً بقميص الفتح، سجل خلالها هدفين، وصنع ثلاثةً، حسبَ بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وخلال الموسم الماضي، شارك العنزي في 19 مباراةً، لعب فيها 896 دقيقةً، وتمكَّن من تسجيل هدفٍ، وصناعة هدفين.

فيما بدأت مسيرة دهل «18 عامًا» في صفوف أكاديمية مهد الرياضية تحت 17 عامًا، في 2024، ولعب 26 مباراةً خلال الفترة من سبتمبر من العام ذاته إلى مايو 2025.

وخلال الموسم الماضي لعب صبري 24 مباراة في جميع المسابقات مع الفيحاء سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.