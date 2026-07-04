سوني تدمج الـ«AI» في «PlayStation»

أعلنت شركة «سوني» المسؤولة عن ابتكار وتصنيع أنظمة الألعاب الإلكترونية، اعتمادها على الذكاء الاصطناعي «AI»، الذي يُشكل ركيزة أساسية في استراتيجية تطوير منصة «PlayStation» للمرحلة المقبلة.

وأكدت الشركة اليابانية عبر بيانها الصحافي، توجهها نحو تسخير هذه التقنية لتعزيز قدرات المطورين، وتسريع دورات إنتاج الألعاب الضخمة.

وأوضحت «سوني» أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يأتي في إطار الدعم والتمكين، وليس الاستبدال، إذ تهدف الشركة اليابانية إلى تقليل الأعباء التقنية والمهمات الروتينية، التي تستهلك وقتًا طويلًا من فرق العمل، ما يتيح للمطورين تركيز جهودهم الإبداعية على تصميم القصص، وتطوير أسلوب اللعب.

ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه كبرى شركات الألعاب إلى مواجهة التحديات المتزايدة في تكاليف الإنتاج، وطول فترات التطوير، ومن خلال دمج هذه الأدوات الذكية، تطمح «سوني» إلى رفع كفاءة استديوهاتها، وتزويد المطورين بحلول برمجية متطورة تساعد في اختصار زمن العمليات التقنية المعقدة من دون المساس بالجودة النهائية للمنتج.

وتضم منصة «PlayStation»، مجموعة من أبرز الألعاب العالمية، منها: «God of War Ragnarök»، والمغامرة الملحمية في رحلة مع «كريتوس» وابنه «أتريوس» داخل عالم الأساطير الإسكندنافية، و«Marvel's Spider-Man»، إضافة إلى سلسلة ألعاب الأكشن والمغامرات «Horizon».