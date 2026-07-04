المونديال يسيطر على هواتف ويمبلدون

سيطرت منافسات بطولة كأس العالم 2026 على هواتف الجماهير ووسائل الإعلام في المؤتمرات الصحافية لبطولة ويمبلدون للتنس في لندن، بوقت كان فيه منظمو المنافسة العالمية اتخذوا قرارًا بعدم المباريات على شاشات موقع بطولة كرة المضرب.

وعندما سجّل هاري كين، مهاجم المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، هدف التعادل قبل 15 دقيقة من النهاية في مواجهة الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، تعالت هتافات صاخبة تبعتها تصفيقات من الملعب الرئيس والملعب رقم واحد.

وقالت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، التي هزمت الروسية ميرا أندرييفا، بطلة رولان جاروس، في مباراتهما بالدور الثاني، ممازحة: «ظننت أن الهتاف كان لنا».

وكان العديد من المتفرجين يضعون هواتفهم على أرجلهم، يتنقلون بانتباههم بين كرة المضرب على الملاعب العشبية في جنوب غربي لندن وفوز إنجلترا المثير للأعصاب على بُعد 6400 كيلومتر في أتلانتا.

وانطلقت ويمبلدون في 29 يونيو الماضي، وتنتهي 12 يوليو الجاري في توقيت يتوسط تمامًا الشهر الذي تنظم خلاله نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي اليوم الأول لويمبلدون، قالت سالي بولتون، الرئيسة التنفيذية للبطولة، إنه لن يتم عرض مباريات كرة القدم هناك، لا على الشاشات العملاقة في التل الخارجي، حيث يتجمع المشجعون لمتابعة مباريات كرة المضرب، ولا في المنطقة المخصصة اللاعبين.

وشرحت: «من الواضح أنه إذا كان لدى الناس هواتفهم، فلن نمنعهم من مشاهدة كرة القدم».

وقال جايمي بيكر، مدير البطولة، للصحافيين الجمعة: «أعتقد أن هناك أشياء يمكنك التحكم بها، وأخرى لا يمكنك التحكم بها، وأحيانًا يخلق ذلك لحظات لطيفة وخفيفة الظل بين الناس.. لا نعتقد أن ذلك يؤثر على الأجواء في أرجاء الملاعب على الإطلاق».

وعملت فعاليات رياضية أخرى، وإن كانت أقل شأنًا، على تعديل جداولها لتفادي التعارض مع مباريات كأس العالم.

فقد تم تأجيل مباراة كريكيت من نوع «تي 20» بين ديربيشاير فالكونز ولانكشاير لايتنينج، لتبدأ بعد نهاية مباراة إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية.

وقال بيكر مبتسمًا خلال مؤتمره الصحافي: «هاتفي مشتعل بطلبات اللاعبين حول إمكانية فعلي ذلك»، مضيفًا أن الطلبات لا تقتصر فقط على كأس العالم.

وتابع: «الاعتبار الأكثر أهمية يكون دائمًا من منظور المنافسة»، بما في ذلك ضمان حصول اللاعبين على «القدر عينه من الراحة بين الأدوار».

وقال الإسباني رافايل خودار، المصنف 26 عالميًا، لوسائل الإعلام، إنه يحب الحديث عن كأس العالم مع لاعبين آخرين من عشاق اللعبة.

لكنه يتجنب هذا الموضوع الحساس مع الإيطاليين الذين فشل منتخب بلادهم في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا.

وأضاف ضاحكا: «كنت أتحدث مع الإيطالي ماتيو بيريتيني قبل أيام، كنا نتدرب معًا، ولم يكن يرغب في التطرق إلى الموضوع».

ومن غير المتوقع أن تؤثر مباراة إنجلترا والمكسيك في دور الـ16 كثيرًا على كرة المضرب، نظرًا لانطلاقها عند الـ 01:00 صباح الإثنين بتوقيت بريطانيا.

وتجذب ويمبلدون نجوم الرياضات المختلفة، ومنها كرة القدم، لحضور منافسات إحدى بطولات الجراند سلام العالمية.