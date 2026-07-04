الأهلي يودع محرز: 3 أعوام لا تنسى

أعلن النادي الأهلي، السبت، رسميًا عن رحيل الجزائري رياض محرز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قبل موسم من نهاية عقده.

وكتب النادي الجداوي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شكرًا رياض محرز.. 3 أعوام لا يمكن نسيانها.. ستبقى في ذاكرة الأهلاويين للأبد».

وكانت «الرياضية»، كشفت نقلًا عن مصادر خاصة في 26 يونيو الماضي، عن أن الجزائري رياض محرز يعد أبرز المرشحين لمغادرة صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية، في ظل وجود بند في عقده يمنح النادي أحقية فسخ التعاقد معه قبل دخوله الموسم الأخير، على أن تنتهي صلاحية هذا البند بنهاية يونيو الجاري.

وانضم محرز «35 عامًا» إلى صفوف الأهلي في صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

وخلال ثلاثة مواسم، ارتدى الجناح الجزائري الدولي القميص الأهلاوي في 122 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 37 هدفًا، وصنع 50 هدفًا حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في الإحصاءات، وأسهم مع زملائه في تحقيق دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، إضافة إلى كأس السوبر السعودي.