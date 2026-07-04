كلوب يؤكد الجاهزية قبل قيادة «المانشافت»

أكد يورجن كلوب، السبت، استعادت طاقته، وجاهزيته لما وصفه بـ«محادثات مكثفة» بشأن توليه مسؤولية تدريب المنتخب ألماني الأول لكرة القدم، بعد استقالة يوليان ناجلسمان.

وقال كلوب في حديثه لقناة «ماجنتا تي في» التي يعمل معها محللًا خلال كأس العالم 2026: «التوقيت ليس مثاليًا الآن، ومع ذلك، فهو أفضل مما كان عليه في أيّ وقت مضى. استعدت طاقتي بالكامل وأكثر. لذا، أنا جاهز».

وأضاف المدرب الألماني: «لدي عقد قائم مع ريد بول. وأنا حريص على احترام العقود، لكني مهتم بإجراء محادثات، يجب أن تكون محادثات مكثفة، المشكلات التي نواجهها حاليًا لا تتعلق فقط بيوليان ناجلسمان، علينا إحداث تغييرات جذرية، سواء انتهى الأمر بي أو بغيري، فهذا لا يغير حقيقة أن التغييرات ضرورية».

وأوضح كلوب حاجته أيضًا إلى التحدث مع أوليفر مينتسلاف، المدير التنفيذي لريد بول، متابعًا: «كرة القدم الألمانية قريبة من قلبه، يجب أن تخرج ريد بول من هذا الوضع بطريقة سليمة، ليس من السهل الخروج منه».

ويرتبط كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني السابق، بعقد مع مجموعة «ريد بول» بصفته مسؤول كرة القدم العالمية، لكن شبكة «سكاي ألمانيا» كشفت عن امتلاكه اتفاقًا شفهيًا يتيح له الرحيل لتولي تدريب المنتخب.

وأبلغ كلوب، الذي قاد ليفربول لإحراز دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، الاتحاد الألماني للعبة، الجمعة، أنه مستعد من حيث المبدأ لتولي تدريب «المانشافت».

وتنحّى ناجلسمان الذي كان عقده يمتد حتى عام 2028، بعد أربعة أيام فقط من خروج ألمانيا من دور الـ 32 في كأس العالم 2026، أمام الباراجواي.