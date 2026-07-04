المرة الثانية.. «أسود الأطلس» في ربع نهائي المونديال

أصبح المنتخب المغربي الأول لكرة القدم أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة، السبت في افتتاح مواجهات دور الـ16.

وبلغ «أسود الأطلس» دور الثمانية للمرة الثانية في تاريخ مشاركتهم بالمونديال بعد النسخة الأخيرة التي جرت في قطر 2022، وشقوا خلاله طريقهم إلى المربع الذهبي.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، لكن المنتخب المغربي كشر عن أنيابه في الشوط الثاني، وأمطر شباك كندا، إحدى الدول الثلاثة المستضيفة للمونديال، بثلاثة أهداف منها ثنائية لعز الدين أوناحي «50 و82»، وآخر للبديل سفيان رحيمي «90+8».

ولم يعكر صفو الفرحة المغربية سوى إصابة المهاجم إسماعيل صيباري واستبداله في وقت مبكر من الشوط الأول.

ويلتقي المغرب في ربع النهائي الخميس في بوسطن مع الباراجواي أو فرنسا اللتين تلتقيان لاحقًا في فيلادلفيا.

في المقابل، انتهت مغامرة المنتخب الكندي الذي كان يخوض مشاركته الثالثة فقط في نهائيات كأس العالم.