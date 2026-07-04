بروزو يترقب.. النصر وإينييجو يتفقان

اتفقت إدارة نادي النصر مع الإسباني إينييجو مارتينيز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، على تفعيل بند تمديد العقد ليستمر مع الأصفر موسمًا إضافيًا، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أن الطرفين يعملان على إنهاء الإجراءات الرسمية لاتفاقية التمديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي سياق آخر، لن يلتحق الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بتحضيرات الفريق داخل السعودية، في ظل استمرار الغموض حول مستقبله مع النادي.

وأشارت المصادر إلى أن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب الفريق الجديد، سيحسم موقف اللاعب، وسط توقعات برحيله والتعاقد مع لاعب وسط جديد.

وانتهى عقد اللاعب الكرواتي مع النصر بنهاية الموسم الماضي بعد ثلاثة مواسم قضاها مع الأصفر.

وستضم تحضيرات النصر الداخلية من الأجانب، البرازيلي بينتو، والفرنسي محمد سيماكان، البرازيلي أنجيلو، الفرنسي كينغسلي كومان، والإسباني إينييجو مارتينيز، إلى جانب العراقي حيدر عبد الكريم.

في المقابل، سينضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي جواو فيليش إلى بعثة الفريق خلال المرحلة الثالثة من الإعداد، التي ستقام في البرتغال بعد انتهاء مشاركتهم في المونديال.

وفي شأن متصل، تتجه إدارة النصر إلى إعارة البرازيلي ويسلي أو بيع عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن خطة إعادة تشكيل قائمة الفريق الأجنبية استعدادًا للموسم المقبل.

وكان النصر قد أعلن، الجمعة، التعاقد مع بوستيكوجلو خلفًا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس.